Москва, 21 июля, 2024, 07:08 — ИА Регнум. По делу экс-замминистра обороны России Тимура Иванова появились данные из налоговой, госконтракты и прочие документы, подтверждающие его причастность к получению взятки в особо крупном размере. Об этом говорится в официальных судебных документах.

Mil.ru Тимур Иванов

«В ходатайстве, представленном в суд, следователем указано, что причастность Иванова к инкриминируемому ему преступлению подтверждается приобщёнными в установленном порядке материалами с результатами оперативно-разыскных мероприятий, государственными контрактами и договорами на выполнение подрядных и субподрядных работ, сведениями из налогового органа, протоколами осмотров предметов и документов», — отметили в решении суда.

При этом защита Иванова не видит состава преступления в действиях бывшего замминистра, расценивая их как результат гражданско-правовых отношений.

Суд поддержал доводы следствия. В предоставленных документах имеется достаточно доказательств для избрания Иванову меры пресечения в виде заключения под стражу, пояснил судья.

Как сообщало ИА Регнум, согласно постановлению суда о продлении ареста Тимура Иванова, экс-замминистра обороны просил отпустить его из-под стражи под домашний арест как участника боевых действий, имеющего госнаграды. Судья не посчитал эти доводы безусловным и достаточным основанием для отказа в продлении ареста.

Иванова задержали 23 апреля 2024 года. Суд арестовал его по уголовному делу о коррупции и заключил под стражу. Ему вменяют получение взятки в размере 1,185 млрд рублей, часть этих средств аккумулировалась фигурантами на расчётных счетах в различных банках.

Бывший замминистра обороны свою вину отрицает, он отказался от досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием.