Москва, 20 июня, 2024, 17:23 — ИА Регнум. Басманный суд Москвы продлил на три месяца арест замминистра обороны России Тимуру Иванову и другому фигуранту дела Сергею Бородину.

YURI KOCHETKOV/EPA/ТАСС Тимур Иванов

«Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить. Продлить срок содержания под стражей Иванову и Бородину до 23 сентября», — огласил соответствующее решение судья.

Защита просила о переводе Иванова под домашний арест.

Во время рассмотрения вопроса о продлении ареста судья спросил Иванова о его месте работы. В ответ он сообщил, что «до задержания был трудоустроен и занимал должность замминистра обороны», дав понять, что сейчас «не занимает».

Официально о его увольнении не сообщалось.

Как передавало ИА Регнум, о задержании Иванова стало известно 24 апреля. Басманный суд Москвы арестовал его по уголовному делу о коррупции и заключил под стражу до 23 июня 2024 года. Иванову вменили получение взятки на сумму в миллиард рублей. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. После задержания профиль Иванова перестал отображаться на официальном сайте Минобороны в разделе руководства ведомства.

Заместителем министра обороны Иванов был назначен в мае 2016 года. Он курировал вопросы, связанные с управлением имуществом, расквартированием войск, жилищным и медицинским обеспечением Вооружённых сил России, строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом объектов Министерства обороны. По данному уголовному делу проходят ещё несколько фигурантов.