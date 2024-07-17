Москва, 18 июля, 2024, 02:25 — ИА Регнум. Обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере бывший замминистра обороны Тимур Иванов отказался от досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

Mil.ru Тимур Иванов

Курирующий ранее работу военно-строительного комплекса Минобороны Иванов по-прежнему настаивает на своей невиновности.

«Иванов отклонил сделку со следствием и отказался от досудебного соглашения о сотрудничестве», — пояснил источник ТАСС.

Адвокаты не стали комментировать решение Иванова.

Как сообщало ИА Регнум, Тимуру Иванову вменяют получение взятки в размере 1,185 млрд рублей, часть этих средств аккумулировалась фигурантами на расчётных счетах в различных банках.

Иванова задержали 23 апреля 2024 года. Суд арестовал его по уголовному делу о коррупции и заключил под стражу. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

По делу проходят ещё несколько фигурантов: предприниматель Сергей Бородин и соучредитель «Олимпситистроя» Александр Фомин. Они также арестованы по решению суда.

Защита просила о переводе Иванова под домашний арест, но 20 июня Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей на три месяца, до 23 сентября.

Федеральная антимонопольная служба потребовала взыскать 17 млн рублей с компании «Олимпситистрой», фигурирующей в деле Иванова.

В апреле стало известно, что строительная компания Фомина в 2022 году увеличила чистую прибыль почти вдвое. В 2021 году она получила чистую прибыль в размере 1,6 млрд рублей, в 2022 году — 2,8 млрд рублей.