Москва, 24 июля, 2024, 11:39 — ИА Регнум. Обвиняемый в получении взятки в размере 1,185 млрд рублей бывший замглавы Минобороны Тимур Иванов считает свои действия итогом гражданско-правовых отношений. Об этом говорится в официальных судебных документах.

Mil.ru

«В его действиях отсутствует состав преступления, поскольку действия, которые расценивает следствие как преступные, являются результатом гражданско-правовых отношений», — процитировал документ телеканал РЕН ТВ.

Защита Иванова утверждает, что его действия не носили криминального характера. Также защита назвала доводы следствия необоснованными, а задержание — «незаконным».

Как сообщало ИА Регнум, Иванова, курировавшего в Минобороны работу военно-строительного комплекса, задержали 23 апреля. Чиновника обвинили в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). По версии следствия, сумма составила 1,185 млрд рублей. Свою вину Иванов не признал.

Суд 24 апреля арестовал Иванова, в этот же день его отстранили от должности замглавы Минобороны. Защита просила заменить меру пресечения на домашний арест, но Басманный суд Москвы 20 июня продлил срок содержания Иванова под стражей до 23 сентября. В суде отметили, что следствие представило достаточно доказательств для продления ареста Иванова.