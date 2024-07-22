Москва, 22 июля, 2024, 12:40 — ИА Регнум. В Кремле не удивились решению президента США Джо Байдена выйти из гонки за президентское кресло на предстоящих выборах в США, заявил на брифинге 22 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

TASS/AP Photo/Susan Walsh

«Последние годы происходящее в США научило нас не удивляться ничему, <…> сильно мы не были удивлены», — заявил журналистам представитель Кремля.

На брифинге Песков подчеркнул, что решение Байдена выйти из предвыборной кампании является внутренним делом США. В этой связи в Кремле не будут давать этому оценку.

Джо Байден 21 июля объявил, что выходит из президентской гонки. В свою очередь, вице-президент Камала Харрис объявила, что намерена стать кандидатом в президенты США от Демократической партии. Её кандидатуру также поддержал действующий президент. На 1 августа запланировали голосование по выдвижению Харрис кандидатом на выборах от демократов.

Оппонент Байдена на предстоящих выборах президента Дональд Трамп назвал американского лидера худшим президентом в истории страны.

Комментируя решение президента США снять свою кандидатуру с выборов, официальный представитель МИД Мария Захарова 22 июля заявила, что выход Байдена из гонки — это внутреннее дело США. Дипломат также добавила, что заявление Байдена о снятии кандидатуры с выборов вызывает много вопросов, поскольку непонятно, самостоятельно ли он принимал это решение. В свою очередь заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев пожелал Байдену здоровья.