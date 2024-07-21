Вашингтон, 21 июля, 2024, 23:57 — ИА Регнум. Нынешний глава Белого дома и соперник кандидата на выборах президента Дональда Трампа Джо Байден 21 июля заявил, что выходит из гонки, но при этом намерен исполнять свои полномочия до конца срока. О своём решении он сообщил в соцсетях.

Иван Шилов ИА Регнум Байден и Трамп

Байден пояснил, что не стал бороться с Трампом за победу «в интересах партии и страны».

Он поблагодарил за работу свою команду, особо вице-президента Камалу Харрис. Байден призвал демократов поддержать на выборах её кандидатуру.

«Сегодня я заявляю о полной поддержке Камалы Харрис в качестве кандидата от нашей партии. Демократы, пришло время объединиться и победить Трампа», — написал американский лидер.

Джо Байден заверил, что подробности о своём решении не участвовать в выборах, он расскажет чуть позже в обращении к нации. Пока он лечится от коронавируса.

Как сообщало ИА Регнум, за минувшие дни информация об участии Байдена в выборах менялась несколько раз. СМИ, политики, общественность обсуждали эту тему с разных позиций.

Так, писали, что он может выйти из президентской гонки по инициативе своих однопартийцев, которые опасаются победы Дональда Трампа в случае, если кандидатом от демократов останется действующий президент. Желание демократов отговорить Байдена от выдвижения усилилось после провальных для него дебатов с Трампом, а также новых оговорок и странных жестов действующего президента, отмечалось в публикациях.

56 американских дипломатов, экс-чиновников и политических экспертов призвали Байдена отказаться от планов по переизбранию на второй срок из-за высокой вероятности поражения.

Портал Axios информировал, что давление со стороны лидеров Демократической партии и близких друзей убедит Байдена сняться с выборов уже в конце этой недели, 15–21 июля. Позднее Байден, однако, заявлял, что на следующей неделе, 22–28 июля, продолжит кампанию.

Байден предпримет «последнюю отчаянную попытку» спасти свою избирательную кампанию и попытается убедить демократов в своей возможности переизбраться, сообщало 21 июля агентство Bloomberg. По этим данным, президент США планировал встретиться со своими политическими помощниками, чтобы вновь «сплотить демократов» вокруг собственной кандидатуры.

Выборы президента США состоятся в ноябре 2024 года.