Москва, 21 июля, 2024, 23:15 — ИА Регнум. Заявление президента США Джо Байдена о снятии своей кандидатуры с выборов вызывает много вопросов, поскольку непонятно, самостоятельно ли он принимал решение. С таким комментарием в эфире «Соловьев. Live» выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Кристина Уколова ИА REGNUM Мария Захарова

«То решение, которое было принято, посмотрите, до чего нас с вами довела так называемая американская демократия: ведь мы с вами даже не можем сказать, принято оно было Байденом или принято оно было за Байдена», — пояснила Захарова.

Она добавила, что сейчас весь мир работает с опубликованным от имени Байдена документом. При этом само заявление не было устным, голосовым или сделанным в присутствии журналистов.

Говоря о развитии будущей политической ситуации в США после выхода Байдена из предвыборной гонки, дипломат подчеркнула, что Россия не вмешивается ни в выборы, ни во внутреннюю жизнь американцев. Это их история: грязь, фейки, взаимные унижения, бесконечные попытки утаить правду. Пусть граждане США сами с этим разбираются, это их антидостижение, заключила Захарова.

Как передавало ИА Регнум, 21 июля Джо Байден заявил, что выходит из президентской гонки, но продолжит исполнять полномочия до конца нынешнего срока.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление Байдена о выходе из предвыборной гонки. По его словам, для России в приоритете достижение целей в СВО, а не итоги выборов в США. До голосования остаётся ещё четыре месяца, за этот длинный срок может многое поменяться. Нужно следить за тем, что будет дальше, заключил Песков.

Если Байден не способен баллотироваться на пост президента, то он не достоин и исполнять обязанности главы государства, считает спикер палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон (Республиканская партия). Он призвал президента США уйти в отставку после объявленного Байденом выхода из гонки.