Вашингтон, 22 июля, 2024, 04:20 — ИА Регнум. На 1 августа запланировано голосование по выдвижению вице-президента США Камалы Харрис кандидатом от Демократической партии на выборах главы Белого дома. Об этом 21 июля сообщил журналист телекомпании CBS Эд О’Киф.

(сс) The White House Камала Харрис

По его словам, речь идёт о виртуальном голосовании, по итогам которого, вероятно, Харрис будет официально объявлена кандидатом на выборах от Демократической партии. Таким образом кандидатура вице-президента США может быть утверждена досрочно, а не на общенациональном съезде партии в Чикаго (штат Иллинойс) 19–22 августа.

Журналист добавил, что возможные сроки голосования носят неофициальный характер.

Как передавало ИА Регнум, несколько демократов в Конгрессе решили открыто провести выборы кандидата в президенты США, а не быстро назначить Камалу Харрис. Определиться с новым кандидатов следует на съезде Демократической партии, считают конгрессмены.

Вице-президент Соединённых Штатов объявила 21 июля о намерении стать кандидатом в президенты США от Демократической партии на предстоящих в ноябре выборах, поблагодарив выбывшего из гонки действующего главу Белого дома Джо Байдена за поддержку.

Экс-президент США Дональд Трамп считает, что на выборах ему будет легче победить Камалу Харрис, чем Джо Байдена.

21 июля Байден заявил, что выходит из президентской гонки, но продолжит исполнять полномочия до конца нынешнего срока.