Москва, 22 июля, 2024, 12:41 — ИА Регнум. Решение действующего американского президента Джо Байдена выйти из предвыборной кампании является внутренним делом США, а потому в Кремле не будут давать этому оценку. Об этом 22 июля заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА Регнум Дмитрий Песков

Представитель Кремля отметил, что такое решение Байдена относится к избирательной кампании в США и не является внутренней темой для России.

«Не нам давать оценку решениям действующего президента и кандидата в президенты Соединённых Штатов Америки», — сказал он.

Песков уточнил, что этот вопрос, по его мнению, должен заботить американских избирателей, а не Россию.

Как сообщало ИА Регнум, 21 июля Байден объявил в социальных сетях о выходе из президентской гонки. По словам президента США, он принял такое решение в интересах страны и Демократической партии.

Экс-глава Белого дома и кандидат по пост главы государства Дональд Трамп прокомментировал выход Байдена из предвыборной кампании. Он назвал действующего американского президента худшим главой государства в истории США.

Такое решение Байдена вызвало неоднозначную реакцию у лидеров стран Евросоюза. Так, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что действующий глава Белого дома якобы добился многого для страны, Европы и всего мира. А премьер-министр Великобритании Кир Стармер отметил, что уважает решение Байдена.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 21 июля назвала любые процессы и разыгрывание сценариев с выборами американского президента, включая уход из гонки Байдена, внутренним делом США. По словам дипломата, выборы в США ведутся грязно и нечестно, однако это является внутренним делом этой страны.