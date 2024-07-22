Москва, 22 июля, 2024, 06:32 — ИА Регнум. Отказ президента США Джо Байдена от переизбрания на новый срок прокомментировал 22 июля в Telegram-канале заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«Байден всё. Желаем ему здоровья», — написал он.

Кроме того, зампред Совбеза заявил, что цели специальной военной операции России на Украине будут достигнуты.

Как передавало ИА Регнум, американский миллиардер Дэвид Сакс сравнил снятие президента США Джо Байдена с предвыборной гонки с госпереворотом. Всё произошло по вине самого главы Белого дома, добавил Сакс.

После выхода из президентской гонки Джо Байдена нужно привлечь к ответственности за развязывание военного конфликта на Украине, заявил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он напомнил, что президент США создал проблемы по всему миру и в своей стране, в США. Глава Белого дома понял, что его не изберут, поэтому бежит, не дожидаясь выборов, заключил председатель ГД.

21 июля Байден заявил, что выходит из президентской гонки, но продолжит исполнять полномочия до конца нынешнего срока.

Высокопоставленные члены избирательной кампании президента США Джо Байдена и администрация Белого дома скрывали его решении выйти из гонки незадолго до официального объявления.