Москва, 22 июля, 2024, 02:03 — ИА Регнум. Что бы ни происходило в Америке, любые процессы и разыгрывание сценариев с выборами президента, уход из гонки действующего главы Белого дома Джо Байдена — это внутреннее дело США. Россия ни при каких обстоятельствах не вмешивается в их внутреннюю жизнь и выборы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Соловьев Live».

Иван Шилов ИА REGNUM Мария Захарова

По мнению Захаровой, выборы в США ведутся грязно и нечестно, и с этим «они пусть сами разбираются».

«Это их история, это внутриполитические, назовём это, баталии в США. Хотя слово баталия — слишком высокое, чтобы использовать его в отношении американских выборов. Это грязь, ложь, фейки, взаимные унижения и бесконечные попытки скрыть правду. Мы не вмешиваемся ни в их внутреннюю жизнь, ни в их выборы», — подчеркнула российский дипломат.

Мария Захарова также акцентировала, что Байден показал «пресловутую демократию», не удосужился публично, «голосом» объявить о своём решении. Все увидели лишь сообщение в соцсети.

Как сообщало ИА Регнум, высокопоставленные члены избирательной кампании президента США Джо Байдена и администрация Белого дома скрывали его решение выйти из гонки незадолго до объявления об этом, передаёт CNN.

21 июля Джо Байден заявил, что выходит из президентской гонки, но продолжит исполнять полномочия до конца нынешнего срока.

Пресс-секретарь Белого дома Эндрю Бейтс заявил, что Байден пока не намерен досрочно уходить в отставку после объявления о снятии с предвыборной гонки. Он намерен добиться новых достижений исторического масштаба для американцев, сказал пресс-секретарь.