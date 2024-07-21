Вашингтон, 22 июля, 2024, 00:24 — ИА Регнум. Вице-президент Соединённых Штатов Камала Харрис объявила 21 июля о том, что намерена стать кандидатом в президенты США от Демократической партии на предстоящих в ноябре выборах, поблагодарив выбывшего из гонки действующего главу Белого дома Джо Байдена за поддержку.

Gage Skidmore Камала Харрис

Пресс-служба предвыборного штаба Байдена опубликовала заявление Харрис, в котором 49-й вице-президент США отметила, что для неё честь получить поддержку со стороны президента, и она намерена добиться выдвижения кандидатом.

Как сообщало ИА Регнум, соперник кандидата на выборах президента Дональда Трампа Джо Байден 21 июля заявил, что выходит из гонки, но при этом намерен исполнять свои полномочия до конца срока.

Байден пояснил, что не стал бороться с Трампом за победу «в интересах партии и страны». Он поблагодарил за работу свою команду, особо вице-президента Камалу Харрис. Байден призвал демократов поддержать на выборах её кандидатуру.

Дональд Трамп считает, что на выборах ему будет легче победить Камалу Харрис, чем Джо Байдена. Об этом он заявил журналистам 12 июля.

Трамп прокомментировал выход Байдена из президентской гонки, назвав его «худшим президентом в истории страны».