Вашингтон, 21 июля, 2024, 21:33 — ИА Регнум. Бывший президент США, кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп прокомментировал выход действующего главы государства Джо Байдена из президентской гонки, назвав его «худшим президентом в истории страны», передаёт CNN.

Carolyn Kaster/AP/TASS Дональд Трамп

Как отмечается в сообщении, пока неясно, кто будет кандидатом в президенты от Демократической партии. Трамп предположил, что им может стать вице-президент Камала Харрис. Политик считает, что её «будет легче победить, чем Байдена».

Как передавало ИА Регнум, Байден 21 июля заявил, что выходит из президентской гонки, но остаётся президентом США до конца своего срока. Президент США выступил с утверждением, что за три с половиной года, когда он возглавлял государство, американцы как нация «добились большого прогресса» в социальных и иных вопросах, преодолели пандемию и экономический кризис, а также «защитили демократию». Подробнее о причинах своего решения Байден пообещал рассказать позднее.

«Я считаю, что это будет в интересах моей партии и моей страны, если я подам в отставку и сосредоточусь на выполнении своих обязанностей президента в течение оставшегося срока», — отметил он.

Ранее ряд американских СМИ со ссылкой на осведомлённые источники сообщал, что Байден может выйти из президентской гонки по инициативе своих однопартийцев, которые опасаются победы Трампа в случае, если кандидатом от Демократической партии станет действующий президент. Желание демократов отговорить Байдена от выдвижения усилилось после провальных для него дебатов с Трампом, а также новых оговорок и странных жестов действующего президента, отмечалось в публикациях.

Портал Axios со ссылкой на осведомлённые источники сообщал, что давление со стороны лидеров Демократической партии и близких друзей убедит Байдена сняться с выборов уже в конце этой недели, 15–21 июля. Позднее Байден, однако, заявлял, что на следующей неделе, 22–28 июля, продолжит кампанию.

Байден предпримет «последнюю отчаянную попытку» спасти свою избирательную кампанию и попытается убедить демократов в своей возможности переизбраться, сообщало 21 июля агентство Bloomberg. По этим данным, президент США планировал встретиться со своими политическими помощниками, чтобы вновь «сплотить демократов» вокруг собственной кандидатуры.