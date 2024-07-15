Вашингтон, 15 июля, 2024, 05:58 — ИА Регнум. Предвыборная кампания президента США Джозефа Байдена, приостановленная после нападения на его политического оппонента Дональда Трампа, возобновится 15 июля. Об этом 14 июля сообщило издание The Hill, ссылаясь на официальное лицо.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Кампания по переизбранию президента Байдена возобновится в понедельник вечером после того, как она была приостановлена ​​после стрельбы на митинге бывшего президента Трампа», — уточняется в публикации.

Отмечается, что предвыборную кампанию Байдена продолжат после выхода интервью с американским лидером на телеканале NBC News. Продолжит свою деятельность и национальный комитет Демократической партии.

Ранее ИА Регнум сообщало, что попытки заменить президента США Байдена на другого кандидата в президенты, предпринимаемые в последнее время некоторыми членами Демократической партии, приостановили на фоне покушения на экс-главу Белого дома Трампа.

После покушения демократы сократили предвыборную активность, убрали телевизионную рекламу и билборды с нападками на Трампа. Сотрудники предвыборного штаба получили рекомендацию воздерживаться от комментариев в соцсетях до прояснения ситуации.

Телеканал подчеркнул, что Байден, не дожидаясь новых призывов от Конгресса об уходе, обратился к согражданам в прямом телеобращении и осудил насилие. По мнению телеканала, это повысило его рейтинг среди демократов.

Позднее глава Белого дома вновь выступил с обращением к согражданам, в котором предложил «снизить градус» политической борьбы в стране. По словам американского лидера, политика не должна становится полем боя, несмотря на разногласия, которые неизбежны при демократии.

Покушение на Трампа совершили 13 июля в городе Батлере в штате Пенсильвания. Стрельба раздалась в начале выступления кандидата на пост президента США на митинге сторонников. Сотрудники Секретной службы вывели экс-президента в безопасное место. На видеозаписи с места события видно, что у Трампа окровавлено ухо. Тем не менее политик, садясь в автомобиль, поднял вверх руку, сжатую в кулак.

В результате покушения погиб один человек и двое, включая экс-президента, пострадали.

14 июля Трамп впервые прокомментировал совершённое на него покушение. Политик призвал народ объединиться и уточнил, что вместе со сторонниками молится за выздоровление раненных во время покушения, храня в сердце память о погибшем в результате стрельбы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что любое проявление насилия в ходе политической борьбы Москва всегда решительно осуждала. Россия выражает соболезнования семье погибшего и желает выздоровления всем пострадавшим.