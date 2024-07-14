Вашингтон, 14 июля, 2024, 03:08 — ИА Регнум. Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден осудил инцидент со стрельбой на митинге кандидата в президенты Дональда Трампа в Пенсильвании. Заявление американского лидера распространила пресс-служба Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Я рад слышать, что он в безопасности и чувствует себя хорошо. Я молюсь за него и его семью, а также за всех тех, кто был на митинге… Ожидаем дополнительной информации», — приводит его слова официальный сайт Белого дома.

Также Байден выразил благодарность сотрудникам секретной службы США, сопроводившим Трампа в безопасное место, и подчеркнул, что в стране нет места насилию.

В субботу, 13 июля, вскоре после того, как Трамп начал выступление на митинге в Батлере (штат Пенсильвания), раздались звуки выстрелов. Окружившие его сотрудники секретной службы США сопроводили политика к автомобилю. На кадрах видно, что у Трампа окровавлено ухо. Представитель ведомства Энтони Гульельми проинформировал о проведении активного расследования. По данным The Washington Post, при стрельбе на митинге Трампа погиб один из участников мероприятия.

Как передавало ИА Регнум, после произошедшего представитель кандидата в президенты Стивен Чун заявил, что с политиком «всё в порядке», он проходит медосмотр. Пострадавшего при покушении Дональда Трампа поддержал предприниматель Илон Маск и пожелал политику скорейшего выздоровления.

Инцидент со стрельбой на митинге Трампа также осудил президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор.