Вашингтон, 14 июля, 2024, 19:42 — ИА Регнум. При стрельбе на митинге экс-президента США Дональда Трампа погиб 50-летний мужчина. Об этом сообщил губернатор Пенсильвании Джош Шапиро на пресс-конференции, трансляцию которой вёл телеканал CNN.

Evan Vucci/AP/TASS

По его словам, погибший пытался «защитить свою семью». Шапиро также призвал американские власти «снизить градус политической дискуссии и быть выше ненавистнической риторики».

Как сообщало ИА Регнум, покушение на Трампа было совершено 13 июля на митинге в городе Батлере. Когда Трамп выступал перед своими сторонниками, раздались выстрелы. Пуля попала в верхнюю часть правого уха политика.

В результате стрельбы один из зрителей мероприятия погиб и ещё двое получили серьёзные ранения. В их числе ― племянник Ронни Джексона, члена палаты представителей Конгресса США от Техаса и экс-врача Трампа. Пуля попала ему в шею.

Подозреваемого в стрельбе ликвидировали, на месте происшествия нашли винтовку типа AR. ФБР установило личность подозреваемого в стрельбе. Им оказался 20-летний житель Пенсильвании Томас Мэтью Крукс. Перед нападением он записал видео, где заявил, что ненавидит республиканцев и Трампа.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия всегда осуждала любое проявление насилия. Он добавил, что Москва выражает соболезнования семье погибшего, а также желает выздоровления всем пострадавшим.