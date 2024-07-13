Штат Пенсильвания, США, 14 июля, 2024, 02:06 — ИА Регнум. Видеозапись с кадрами стрельбы на предвыборном митинге экс-президента США Дональда Трампа в штате Пенсильвания опубликовали в Сети.

На кадрах слышны звуки выстрелов. После этого политик падает и прячется за трибуну. Затем к нему подбежали телохранители.

Звуки стрельбы раздались во время выступления экс-президента США Дональда Трампа в штате Пенсильвания.

Как сообщало ИА Регнум, 13 июля Трамп выступал с речью перед сторонниками в городе Батлере в Пенсильвании. Через несколько минут после начала встречи выступление прервалось стрельбой.

Трамп прервал речь и скрылся за трибуной. Его вывели со сцены телохранители. Позже политик проинформировал, что с ним всё «в порядке». Пресс-секретарь Трампа уточнил, что кандидат в президенты проходит медицинское обследование.