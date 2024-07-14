Штат Пенсильвания, США, 14 июля, 2024, 07:30 — ИА Регнум. Племянник Ронни Джексона, члена палаты представителей Конгресса США от Техаса и экс-врача бывшего президента США Дональда Трампа, получил ранение в результате стрельбы на митинге сторонников политика-республиканца в Батлере, штат Пенсильвания. Об этом 13 июля сообщила телекомпания CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Мой племянник был на этом мероприятии, он находился там со своими друзьями и родными. Они услышали выстрелы и легли на землю. Не знаю, есть ли у вас фотографии, но пуля прошла через шею, у него началось кровотечение», — уточнил Джексон в интервью.

По словам Джексона, его родственник находился в специальном отделении для друзей и семьи, в первых рядах возле трибуны, по правую сторону от Трампа. После ранения его отвели в палатку для оказания помощи, где уже находилось тело погибшего участника митинга.

Конгрессмен назвал произошедшее «ужасным опытом».

Как сообщало ранее ИА Регнум, Федеральное бюро расследований США подтвердило, что на экс-президента США Дональда Трампа было совершено покушение. Сотрудники ведомства уточняют детали нападения. О мотивах нападавшего ничего неизвестно.

13 июля Дональд Трамп выступал на предвыборном митинге в городе Батлере в штате Пенсильвания. Во время его речи раздались звуки выстрелов. Политик прервал выступление, а телохранители вывели его. При этом Трамп, садясь в машину, успел вскинуть вверх руку, сжатую в кулак.

Сын политика Дональд Трамп — младший заявил, что его отец остаётся в больнице под наблюдением врачей после обследования. Сам бывший глава Белого дома подтвердил, что его ранили в ухо, и отметил, что якобы потерял много крови.

В результате стрельбы на митинге погиб один зритель и двое получили тяжёлые ранения. Подозреваемого ликвидировали сотрудники правоохранительных органов.

Лидеры разных стран мира выразили поддержку Трампу после стрельбы на его митинге, а предприниматель Илон Маск назвал политика крутым кандидатом на пост главы государства и сравнил с 26-м главой Белого дома Теодором Рузвельтом.

Президент США Джозеф Байден осудил инцидент со стрельбой на митинге Трампа и подчеркнул, что в стране нет места насилию. Американский лидер провёл беседу с Трампом по телефону и принял решение досрочно вернуться в Белый дом.