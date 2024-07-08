Вашингтон, 8 июля, 2024, 08:41 — ИА Регнум. Ряд членов палаты представителей американского Конгресса от Демократической партии призвал действующего президента США Джо Байдена выйти из предвыборной гонки. Об этом 7 июля сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Ряд членов палаты представителей от Демократической партии сказали лидеру демократического меньшинства Хакиму Джеффрису в разговоре в воскресенье, что президенту Джо Байдену нужно выйти из президентской кампании 2024 года», — говорится в публикации.

Отмечается, что в ходе беседы с Джеффрисом указанные представители Демпартии заявили о глубокой озабоченности из-за вероятного ущерба для демократов в случае, если Байден продолжит участвовать в предвыборной кампании.

По их словам, такое решение может помешать представителям Демпартии получить большинство в палате представителей во время следующих выборов. При этом сам Джеффрис не стал высказывать мнение о перспективах действующего главы государства.

По информации телеканала, в числе демократов, призвавших Байдена выйти из президентской гонки, оказалось больше представителей Демпартии, чем выступающих за его дальнейшее участие в ней. Среди них назвали Марка Такано, Адама Смита, Джима Хаймса, Джо Морреля и Сьюзан Вайлд. При этом один из источников заявил телеканалу, что многие демократы назвали возможным кандидатом на замену Байдену вице-президента США Камалу Харрис.

Как сообщало ИА Регнум, ранее стало известно, что в США уволили ведущую радио Лофул-Сандерс, которая самостоятельно договаривалась и организовывала интервью с Байденом и провела его по вопросам, написанным Белым домом. По словам руководства радиостанции WURD, оно не знало об этом.

В США 27 июня прошли дебаты между Байденом и экс-президентом США Дональдом Трампом. Позднее действующий глава Белого дома в интервью радиоведущему из Милуоки Эрлу Инграму признал, что «облажался» на теледебатах.

Портал Axios 7 июня со ссылкой на источники написал, что демократы призвали Байдена сняться с выборов до 12 июля. По информации издания, призывы к действующему президенту США не участвовать в президентских выборах прозвучат «от Барака Обамы до лидеров Конгресса».

До этого Байден рассказал, в каком случае выйдет из предвыборной гонки. По словам главы Белого дома, он примет такое решение, только если Бог спустится с небес и скажет ему это сделать.