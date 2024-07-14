Москва, 14 июля, 2024, 13:28 — ИА Регнум. Россия всегда осуждала любое проявление насилия. Об этом 14 июля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя покушение на бывшего президента США Дональда Трампа во время митинга в Пенсильвании.

TASS /AP Photo/Evan Vucci

«Россия всегда осуждала, и мы решительно осуждаем любые проявления насилия в ходе политической борьбы», ― подчеркнул представитель Кремля.

Он добавил, что Москва выражает соболезнования семье погибшего, а также желает выздоровления всем пострадавшим.

Как сообщало ИА Регнум, покушение на Трампа совершили 13 июля в городе Батлере в штате Пенсильвания. Стрельба раздалась в начале выступления кандидата на пост президента САШ на митинге сторонников. Бывший американский лидер прервал речь и спрятался за трибуну, после чего его перевели в безопасное место.

Позднее Трамп сообщил, что его ранили в ухо, из-за этого, по его словам, он потерял много крови.

В результате стрельбы один из зрителей мероприятия погиб и ещё двое получили серьёзные ранения. В их числе ― племянник Ронни Джексона, члена палаты представителей Конгресса США от Техаса и экс-врача Трампа. Пуля попала ему в шею.

Подозреваемого в стрельбе ликвидировали, на месте происшествия нашли винтовку типа AR. Федеральное бюро расследований подтвердило версию о покушении на бывшего главу Белого дома. Личность подозреваемого установили. Им оказался 20-летний житель Пенсильвании Томас Мэтью Крукс. Перед нападением он записал видео, заявил, что ненавидит республиканцев и Трампа.

Следствие склоняется к тому, что подозреваемый в покушении на бывшего президента США действовал в одиночку. При этом представитель полиции штата Пенсильвания Джордж Бивенс также заявил, что полиция ищет и других возможных подозреваемых.

Один из очевидцев покушения сообщил, что присутствовавшие на предвыборном митинге Трампа сотрудники полиции проигнорировали информацию о стрелке на мероприятии. По его словам, он заметил подозрительного человека с оружием ещё до покушения на экс-главу Белого дома и решил сообщить об этом полицейским, однако те никак не отреагировали на его слова.