Вашингтон, 14 июля, 2024, 14:32 — ИА Регнум. Попытки заменить президента Джо Байдена на другого кандидата в президенты, предпринимаемые в последнее время некоторыми членами Демократической партии, приостановлены на фоне покушения на экс-главу Белого дома Дональда Трампа, сообщил 14 июля телеканал NBC News.

ТАСС/AP Photo/Carlos Osorio

Как заявил представитель предвыборного штаба Байдена, после покушения демократы решили сократить предвыборную активность, в том числе убрать телевизионную рекламу и билборды с нападками на Трампа. Сотрудникам предвыбороного штаба порекомендовали воздерживаться от комментариев в соцсетях, пока ситуация не прояснится.

Как отметил телеканал, попытки сторонников замены Байдена зашли в тупик. Ряд членов Демпартии заявил, что любые усилия по замене Байдена пока будут безуспешными.

«Думаю, что всё кончено», — процитировал канал одного из союзников Байдена.

Байден после провальных дебатов с Трампом, которые состоялись 27 июня, пытался минимизировать призывы выйти из выборной кампании, которые звучали в его адрес. Но всё изменили события вчерашнего дня.

«Теперь всё заморожено», — заявил другой представитель Демпартии.

Телеканал подчеркнул, что Байден, не дожидаясь новых призывов от Конгресса об уходе, обратился к согражданам в прямом телеобращении и осудил насилие. По мнению телеканала, это повысило его рейтинг среди демократов.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3901939" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Покушение на Дональда Трампа

Как сообщало ИА Регнум, покушение на Трампа было совершено 13 июля в городе Батлере в штате Пенсильвания, где он проводил встречу со сторонниками в преддверии президентских выборов. Когда он произносил речь с трибуны, в него выстрелили. Экс-президент за долю секунды до выстрела повернул голову вправо, и пуля задела верхушку правого уха. Трамп спрятался за трибуну, к нему подбежала охрана.

Кроме Трампа, пострадали ещё два человека и один погиб. По данным американских силовиков, стрелявшего — 20-летнего жителя Пенсильвании Томаса Мэтью Крукса — ликвидировали.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 14 июля заявил, что любое проявление насилия в ходе политической борьбы Москва всегда решительно осуждала. Россия выражает соболезнования семье погибшего и желает выздоровления всем пострадавшим.