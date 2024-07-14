Вашингтон, 14 июля, 2024, 14:44 — ИА Регнум. Экс-президент США Дональд Трамп прокомментировал совершённое на него во время предвыборного митинга в Пенсильвании покушение. Он написал об этом 14 июля в своей соцсети Truth Social.

TASS /AP Photo/Gene J. Puskar

«[Сейчас] как никогда важно, чтобы мы были едины», — написал он.

Трамп уточнил, что вместе со сторонниками молится за выздоровление раненных во время покушения и они хранят в сердцах память о погибшем в результате стрельбы.

Экс-президент США также отметил, что с нетерпением ожидает возможности выступить на съезде Республиканской партии в Висконсине.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 13 июля на Трампа было совершено покушение на митинге его сторонников в штате Пенсильвания. Экс-глава Белого дома прервал речь и присел к трибуне, после чего его увели в безопасное место. В результате стрельбы один участник митинга погиб и ещё двое получили серьёзные ранения.

Подозреваемого в стрельбе ликвидировали сотрудники безопасности, на месте происшествия обнаружили винтовку типа AR.

Федеральное бюро расследований США подтвердило версию о покушении на Трампа, а позднее установило личность подозреваемого. Им оказался 20-летний житель Пенсильвании Томас Мэтью Крукс, который перед нападением записал видео, где заявил, что ненавидит республиканцев и Трампа.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 14 июля осудил покушение на экс-президента США. Представитель Кремля подчеркнул, что Москва всегда осуждала и осуждает любое насилие в ходе политической борьбы.