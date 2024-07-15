Вашингтон, 15 июля, 2024, 04:09 — ИА Регнум. Политическим страстям в стране пора утихнуть, политика не должна становиться полем боя, указал президент США Джозеф Байден. Соответствующее заявление политик сделал 14 июля, выступая в Белом доме с телеобращением к согражданам в связи с покушением на его политического оппонента республиканца Дональда Трампа.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Американский лидер отметил, что политические страсти в стране «порядочно накалились», поэтому предложил снизить градус политической борьбы в Соединенных Штатах. Байден отметил, что ставки на предстоящих выборах чрезвычайно высоки, а при демократии разногласия неизбежны. Однако, по словам главы Белого дома, политика не должна становиться полем боя в буквальном смысле этого слова.

«В Америке нет места такого рода насилию, да и вообще любому насилию, без исключений. Точка. Мы не можем позволить себе, чтобы насилие становилось нормой», — подчеркнул президент США.

Байден добавил, что политика должна стать ареной для правосудия, мирных дебатов и принятия решений во имя демократии и независимости.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как уточнил президент США Байден, мотивы подозреваемого в нападении на Трампа и его связи до сих пор не установлены, правоохранительные органы продолжают работать над этими вопросами.

13 июля Трамп выступал на митинге в городе Батлере, штат Пенсильвания. Сразу после начала его выступления раздались выстрелы. Политик получил ранение верхней части правого уха.

После инцидента Байден выступил со специальным обращением. Политик подчеркнул, что осуждает инцидент со стрельбой на митинге в Пенсильвании и любые проявления насилия в целом, а также выразил благодарность сотрудникам Секретной службы США, сопроводившим Трампа в безопасное место. Вместе с тем американский лидер отказался называть произошедшее покушением на Трампа.

Федеральное бюро расследований подтвердило версию о покушении на бывшего главу Белого дома. Личность подозреваемого установили. Им оказался 20-летний житель Пенсильвании Томас Мэтью Крукс.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия всегда осуждала любое проявление насилия. Он добавил, что Москва выражает соболезнования семье погибшего, а также желает выздоровления всем пострадавшим.