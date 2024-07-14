Вашингтон, 14 июля, 2024, 10:04 — ИА Регнум. Экс-президент США Дональд Трамп продолжит политическую борьбу и будет защищать американские интересы даже после покушения на него. Об этом 14 июля заявил сын политика Дональд Трамп — младший в соцсети Х.

Global Look Press/Hu Yousong/XinHua

«Он никогда не перестанет бороться за спасение Америки», — написал он.

Сын экс-главы Белого дома также прикрепил к своему сообщению фотографию бывшего американского лидера, которого ранили на предвыборном митинге в Пенсильвании.

Как сообщало ИА Регнум, 13 июля на митинге Трампа в городе Батлере раздались звуки выстрелов. Бывший глава Белого дома прервал речь и присел у трибуны, а затем сотрудники службы безопасности увели его в безопасное место. Ухо политика было в крови.

Политик позднее подтвердил, что его ранили в ухо, добавив, что из-за этого якобы потерял много крови. В результате стрельбы один из зрителей митинга погиб и ещё двое получили серьёзные ранения. Подозреваемого в покушении ликвидировали, на месте происшествия обнаружили винтовку типа AR.

Федеральное бюро расследований США подтвердило версию о покушении на Трампа, признав, что не располагало информацией о подготовке покушения. Ведомство также подтвердило личность подозреваемого в покушении, им оказался 20-летний житель Пенсильвании Томас Мэтью Крукс.

Замначальника коммуникаций Трампа Марго Мартин опубликовала 14 июля первую видеозапись с бывшим президентом США после покушения. На ней видно, как Трамп самостоятельно спускается с трапа личного самолёта в аэропорту Ньюарк Либерти в штате Нью-Джерси. При этом подозреваемый в покушении на экс-президента США перед покушением записал обращение, в котором признался в ненависти к Трампу и республиканцам.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова 14 июля напомнила, что за два месяца до этого обратила внимание на то, что в США буквально стимулируют разжигание ненависти к политическим оппонентам.