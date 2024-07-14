Штат Пенсильвания, США, 14 июля, 2024, 03:54 — ИА Регнум. Экс-президент США Дональд Трамп получил ранение в ухо в результате стрельбы на митинге в штате Пенсильвания. Об этом сообщил сам политик в своей социальной сети Truth Social.

Республиканец утверждает, что потерял много крови.

«В меня выстрелили пулей, которая пробила верхнюю часть моего правого уха. Я сразу понял, что что-то не так, потому что услышал свистящий звук, выстрелы и сразу почувствовал, как пуля пронзила кожу. Было сильное кровотечение, поэтому я понял, что происходит», — написал политик.

Республиканец также подтвердил, что мужчина, который открыл стрельбу, убит. Вместе с тем Трамп отметил, что пока не имеет детальной информации о злоумышленнике. Он поблагодарил сотрудников Секретной службы США и других правоохранительных органов за их быструю реакцию.

Кроме того, Трамп проинформировал, что на мероприятии погиб один человек и ещё один получил тяжелые ранения. Политик выразил соболезнования родным и близким погибшего.