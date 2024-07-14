Вашингтон, 14 июля, 2024, 07:47 — ИА Регнум. Федеральное бюро расследований (ФБР) США не располагало информацией о подготовке покушения на экс-главу Белого дома Дональда Трампа, заявил журналистам представитель ведомства.

FBI ФБР

Ранее на митинге политика в штате Пенсильвания произошла стрельба. Трамп во время своего выступления получил ранение в ухо. Он утверждает, что потерял много крови.

«Нет, у нас не было информации о какой-либо конкретной угрозе применительно к этому событию», — сказал сотрудник ФБР.

Как сообщало ИА Регнум, 13 июля на предвыборном митинге Трампа в городе Батлере в штате Пенсильвания раздались звуки выстрелов. Выступавший экс-президент прервал речь и спрятался за трибуну. К нему бросились сотрудники Секретной службы США. Они вывели политика со сцены. В этот момент у Трампа шла кровь в районе уха.

Экс-президента доставили в больницу, где он прошёл обследование. Позже сам политик написал, что его ранили в ухо. Трамп также отметил, что якобы потерял много крови.

В результате стрельбы на митинге погиб один зритель. Ещё двое находятся в тяжелом состоянии. Подозреваемого в стрельбе ликвидировали силовики.