Москва, 14 июля, 2024, 09:06 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на покушение на экс-президента США Дональда Трампа на предвыборном митинге в штате Пенсильвания.

Global Look Press/Xinhua

«Ровно два месяца назад обратила внимание на то, что в США буквально стимулируют разжигание ненависти к политическим оппонентам», — написала она в Telegram-канале.

Дипломат отметила, что она также тогда напомнила примеры покушений и убийств президентов и кандидатов в президенты в истории США.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 13 июля на митинге Трампа в Пенсильвании раздались звуки выстрелов. Экс-главу Белого дома увели в безопасное место, его ухо при этом было в крови.

Позднее бывший президент США подтвердил, что его ранили в ухо, заявив, что из-за этого потерял много крови. В результате стрельбы один из зрителей митинга погиб и ещё два серьёзно пострадали.

Подозреваемого в покушении ликвидировали сотрудники безопасности, на месте происшествия нашли винтовку типа AR. Федеральное бюро расследований подтвердило версию о покушении на Трампа. Ведомство также определило личность подозреваемого в стрельбе, однако признало, что не располагало информацией о подготовке покушения.

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала покушение на Трампа. В связи с этим она напомнила об убийстве 35-го президента США Джона Кеннеди в 1963 году.