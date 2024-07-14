Штат Пенсильвания, США, 14 июля, 2024, 04:57 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили винтовку типа AR на месте стрельбы в штате Пенсильвания, где на митинге ранили экс-президента США Дональда Трампа, сообщило агентство Associated Press (AP).

TheAlphaWolf AR-15

Как сообщало ИА Регнум, Дональд Трамп 13 июля проводил свой предвыборный митинг в городе Батлере в штате Пенсильвания. Спустя несколько минут после начала его выступления раздались звуки выстрелов.

Политик прервал свою речь и спрятался за трибуной, после чего к нему подбежали телохранители. Они вывели экс-президента в безопасное место. В этот момент ухо политика было в крови. Кадры с моментом происшествия появились в Сети.

После этого пресс-служба политика объявила, что он проходит медобследование, а его сын отметил, что экс-президент пока останется в больнице под наблюдением медиков. Политик, в свою очередь, написал, что его ранили в ухо и он якобы потерял много крови.

Один из зрителей выступления Трампа рассказал, что перед его речью люди увидели на крыше соседнего здания мужчину с винтовкой. Они попытались предупредить службу безопасности, но не успели предотвратить стрельбу.

В результате случившегося, по последним данным, как минимум один участник митинга погиб и двое получили ранения. Пострадавшие находятся в тяжёлом состоянии. Подозреваемого в стрельбе ликвидировали.