Вашингтон, 14 июля, 2024, 07:09 — ИА Регнум. Федеральное бюро расследований США подтвердило, что на экс-президента США Дональда Трампа было совершено покушение.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Сотрудники ведомства уточняют детали нападения. Об этом журналистам заявил специальный агент ФБР Кевин Роджек. Его слова приводит телеканал CNN.

Как сообщало ИА Регнум, 13 июля Трамп выступал на предвыборном митинге в городе Батлере в штате Пенсильвания. В начале встречи раздались звуки выстрелов. Политик прервал выступление. Его отвели к автомобилю сотрудники Секретной службы. При этом он держался за ухо, которое было окровавлено.

После прибытия в больницу и прохождения медобследования Трамп написал, что получил ранение в ухо. Он также утверждал, что будто бы потерял много крови.

В результате стрельбы на митинге Трампа погиб один участник мероприятия. Ещё два человека находятся в тяжелом состоянии. Подозреваемого в стрельбе ликвидировали.

ФБР установило его личность, но пока отказывается называть имя мужчины. Известно лишь, что ему было 20 лет и он жил в Пенсильвании.