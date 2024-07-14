Вашингтон, 14 июля, 2024, 09:38 — ИА Регнум. Подозреваемый в покушении на экс-президента США Дональда Трампа вечером 13 июля на митинге в Пенсильвании мужчина перед нападением записал видео в автомобиле, которое 14 июля появилось в интернете.

Кадр из видео

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3901894" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Подозреваемвй в покушении на Дональда Трампа

«Я ненавижу республиканцев. Я ненавижу Трампа. И угадайте что? Вы взяли не того парня», — сказал он, представившись Томасом Мэтью Круксом.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 13 июля на предвыборном митинге Трампа в городе Батлере (штат Пенсильвания) раздались звуки выстрелов. Бывший президент США прервал речь, и его увели в безопасное место. Ухо политика было в крови. В результате нападения один зритель мероприятия погиб и ещё двое серьёзно пострадали.

Сотрудники безопасности ликвидировали подозреваемого в стрельбе, на месте инцидента обнаружили винтовку типа AR. ФБР подтвердило версию о покушении на Трампа, отметив, что не располагало информацией о подготовке покушения.

В свою очередь, в полиции Пенсильвании заявили, что не видят сохранения какой-либо угрозы после устранения злоумышленника. Затем ФБР подтвердило личность подозреваемого в покушении на Трампа, которым оказался 20-летний житель этого штата Томас Мэтью Крукс.

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в связи с покушением на Трампа напомнила об убийстве 35-го президента США Джона Кеннеди в 1963 году. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что за два месяца до этого обратила внимание на то, что в США буквально стимулируют разжигание ненависти к политическим оппонентам.