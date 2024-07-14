Вашингтон, 14 июля, 2024, 09:08 — ИА Регнум. Федеральное бюро расследований США подтвердило личность подозреваемого в покушении на экс-президента страны Дональда Трампа на митинге в Пенсильвании, им оказался 20-летний житель этого штата Томас Мэтью Крукс. Об этом 14 июля сообщил телеканал NBC News.

Соцсети Подозреваемый в покушении Томас Мэтью Крукс

«Подозреваемый был идентифицирован как 20-летний Томас Мэтью Крукс из Бетел-Парка, штат Пенсильвания, подтвердили NBC News в воскресенье утром в управлении ФБР в Питтсбурге», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 13 июля на предвыборном митинге Трампа в городе Батлере (штат Пенсильвания) раздались звуки выстрелов. Экс-глава Белого дома после этого прервал речь, и его увели в безопасное место. Ухо политика было в крови. В результате стрельбы один из зрителей мероприятия погиб и ещё двое серьёзно пострадали.

Подозреваемого в покушении ликвидировали, на месте инцидента обнаружили винтовку типа AR. Позднее ФБР подтвердило версию о покушении на Трампа, отметив, что ведомство не располагало информацией о подготовке покушения на политика. При этом в полиции Пенсильвании заявили, что не видят сохранения какой-либо угрозы после устранения злоумышленника.

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в связи со стрельбой на митинге Трампа напомнила об убийстве 35-го президента США Джона Кеннеди в 1963 году. А официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что за два месяца до этого обратила внимание на то, что в США буквально стимулируют разжигание ненависти к политическим оппонентам.