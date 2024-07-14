В интернете появилось первое видео с Трампом после покушения
В Сети появилось видео прибытия Трампа в аэропорт в Нью-Джерси после покушения
Вашингтон, 14 июля, 2024, 09:24 — ИА Регнум. Первую видеозапись с бывшим президентом США Дональдом Трампом после покушения на него на митинге в Пенсильвании, опубликовала 14 июля замначальника коммуникаций экс-главы Белого дома Марго Мартин.
Кадр из видео
Трамп после покушения
На выложенных в интернет кадрах запечатлено, как Трамп самостоятельно спускается с трапа своего личного самолёта в аэропорту Ньюарк Либерти в штате Нью-Джерси в сопровождении вооружённых автоматическим оружием охранников.
Экс-президент США также помахал рукой людям, которые стоят за кадром.
«Сильный и жизнерадостный. Он никогда не перестанет бороться за США», — написала под видеозаписью Мартин.
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