Вашингтон, 14 июля, 2024, 09:24 — ИА Регнум. Первую видеозапись с бывшим президентом США Дональдом Трампом после покушения на него на митинге в Пенсильвании, опубликовала 14 июля замначальника коммуникаций экс-главы Белого дома Марго Мартин.

Кадр из видео

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3901891" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Трамп после покушения

На выложенных в интернет кадрах запечатлено, как Трамп самостоятельно спускается с трапа своего личного самолёта в аэропорту Ньюарк Либерти в штате Нью-Джерси в сопровождении вооружённых автоматическим оружием охранников.

Экс-президент США также помахал рукой людям, которые стоят за кадром.

«Сильный и жизнерадостный. Он никогда не перестанет бороться за США», — написала под видеозаписью Мартин.

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