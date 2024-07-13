Лансинг, США, 13 июля, 2024, 10:54 — ИА Регнум. Глава Белого дома Джо Байден на предвыборном мероприятии в штате Мичиган отшутился по поводу опасений о его неспособности отслужить второй президентский срок в случае переизбрания на пост главы государства на предстоящих в ноябре выборах. Американский лидер заявил, что ему не 81 год, а на 40 лет меньше.

Ting Shen — Pool via CNP/Global Look Press Джо Байден

«Я убеждён, что нужно давать людям шанс. Дайте людям шанс, никаких гарантий, просто шанс. И это то, что мы сделали», ― подчеркнул глава государства.

Президент пояснил, что именно поэтому он участвую в выборах.

«Чтобы закончить начатое. Ещё многое предстоит сделать. Мне всего 41», ― шутливо сказал Байден.

Как сообщало ИА Регнум, 27 июня в Атланте (американский штат Джорджия) Байден и Трамп встретились на теледебатах, которые прошли в первый раз в рамках текущей кампании по выборам президента США, намеченных на ноябрь 2024 года. Многие сторонники Демократической партии сочли речь действующего президента провальной.

Соцопрос, проведённый институтом изучения общественного мнения YouGov, показал, что 72% американцев считают, что Байдену не следует переизбираться.

Представители Демократической партии настаивают на том, чтобы Байден снял свою кандидатуру с выборов главы государства. Отказаться от дальнейшего участия в президентской гонке нынешнего главу белого дома призвал один из крупнейших спонсоров Демократической партии Америки, соучредитель Netflix Рид Хастингс.

Окружение президента США не верит, что он сможет победить на предстоящих в ноябре выборах. В частности, несколько ближайших союзников Байдена, включая троих, кто напрямую связан с усилиями по его переизбранию, считают его шансы на победу.

11 июля издание The New York Times со ссылкой на источники сообщило, что некоторые советники из близкого окружения президента США попытаются убедить его отказаться от участия в выборах.

При этом Байден заверил о том, что он в силах одержать победу над Трампом на предстоящих президентских выборах. Он также добавил, что откажется от участия в президентской гонке, только если Бог спустится с небес и скажет ему это сделать. 8 июля в письме к представителям Демократической партии в Конгрессе американский лидер заявил о «твёрдом намерении» не выходить из предвыборной гонки.

Бывший президент США Дональд Трамп пригласил Байдена вместе пройти тест на умственные способности. Политик подчеркнул, что нынешний глава государства должен срочно пройти когнитивный тест. Экс-глава Белого дома отметил необходимость сделать в будущем обязательной сдачу подобного теста и теста на профпригодность для каждого кандидата на пост главы государства независимо от возраста.