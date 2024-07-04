Вашингтон, 4 июля, 2024, 04:15 — ИА Регнум. Один из крупнейших спонсоров Демократической партии Америки, соучредитель Netflix Рид Хастингс призвал главу Белого дома Джо Байдена отказаться от дальнейшего участия в президентской гонке.

Moody College of Communication Дональд Трамп и Джо Байден

«Байдену нужно отойти в сторону, чтобы позволить энергичному лидеру-демократу победить Трампа и обеспечить нашу безопасность и процветание», — заявил Хастинг The New York Times.

По информации издания, Хастингс первый из спонсоров, кто публично посоветовал Байдену не участвовать в выборах.

Как сообщало ИА Регнум, Байден заявил, что причиной провалившегося выступления на теледебатах с экс-президентом Дональдом Трампом являются международные поездки, которые были у него на протяжении всего месяца.

Ранее американский журналист Такер Карлсон предположил, что представители Демократической партии смогут заменить Байдена на другого претендента для участия в выборах.