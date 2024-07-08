Вашингтон, 8 июля, 2024, 16:27 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден в письме к представителям Демократической партии в Конгрессе заявил о «твёрдом намерении» не выходить из предвыборной гонки. Он 8 июля опубликовал текст письма в соцсети Х.

EPA/WILL OLIVER/ТАСС Президент США Джо Байден

«Несмотря на спекуляции в прессе, <…> [я] твёрдо намерен оставаться в [предвыборной гонке], довести её до конца и победить [экс-президента США] Дональда Трампа», — написал глава Белого дома.

При этом американский лидер отметил, что «не закрывает глаза» на опасения, которые возникли в рядах демократов после его теледебатов с политическим оппонентом.

По словам Байдена, он чётко и ясно готов ответить на такие опасения, что не добивался бы переизбрания, если бы не был абсолютно уверен в том, что больше всего подходит для победы над Трампом.

Как сообщало ИА Регнум, 7 июля ряд демократов из палаты представителей Конгресса в беседе с лидером демократического меньшинства Хакимом Джеффрисом призвал действующего президента выйти из предвыборной гонки. По их мнению, в противном случае это может помешать представителям Демпартии получить большинство в палате представителей на следующих выборах.

В США 27 июня состоялись теледебаты между Байденом и экс-президентом США Дональдом Трампом. Позднее Байден признал, что неудачно выступил на дебатах со своим политическим оппонентом.

Портал Axios 7 июля написал, что представители Демпартии призвали Байдена сняться с выборов до 12 июля. Уточнялось, что призывы к главе Белого дома сняться с президентских выборов прозвучат «от Барака Обамы до лидеров Конгресса».

Байден 6 июля заявил, что откажется от участия в президентской гонке, только если Бог спустится с небес и скажет ему это сделать. По его утверждению, руководство фракций Демпартии в обеих палатах Конгресса уговаривает его не сдаваться и не выходить из предвыборной гонки.