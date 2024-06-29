Вашингтон, 29 июня, 2024, 19:00 — ИА Регнум. Сторонники Демократической партии, обеспокоенные выступлением президента США Джо Байдена на дебатах с бывшим главой Белого дома Дональдом Трампом, завалили её офисы «гневными звонками». Об этом сообщил телеканал ABC со ссылкой на источники.

Artem Priakhin/Global Look Press

По информации журналистов, сторонники партии заговорили о замене Байдена другим кандидатом на предстоящих выборах. По их словам, он должен быть более молодым, опытным и компетентным.

Отмечается, что один из стратегов Демпартии при этом заявил, что, возможно, пришло время для кадровых перестановок. Однако, по его словам, команда президента вряд ли признает ошибку.

Как передавало ИА Регнум, теледебаты между Трампом и Байденом состоялись в США вечером 27 июня. В ходе них стороны обменялись мнениями об экономическом состоянии США. Байден публично оскорбил Трампа, назвав его «неудачником», а экс-президент заявил, что действия его оппонента рано или поздно втянут США в третью мировую войну.

По информации Bloomberg, доноры Демократической партии после выступления Байдена на дебатах партии пришли к выводу о необходимости заменить кандидата на предстоящих выборах главы государства.

Газета Politico написала, что ряд представителей Демократической партии начал активно обсуждать замену Байдена после его провала на дебатах. По её данным, один из крупных спонсоров-демократов на фоне неудачного выступления призвал действующего главу Белого дома завершить президентскую кампанию.

Телеканал CNN сообщил, что у представителей Демпартии началась паника после дебатов. Отмечалось, что часть источников подвела итог встречи в крайне резкой и нелицеприятной для действующего главы Белого дома форме.