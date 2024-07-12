Вашингтон, 12 июля, 2024, 10:57 — ИА Регнум. Окружение президента США Джо Байдена не верит, что он на предстоящих в ноябре выборах главы государства он сможет одержать победу над своим соперником, бывшим главой Белого дома Дональдом Трампом. Об этом сообщил телеканал NBC News.

Samuel Corum — Pool via CNP/Global Look Press Джо Байден

Его шансы на победу нулевыми, в частности, считают несколько ближайших союзников Байдена, включая троих, кто напрямую связан с усилиями по его переизбранию.

Источник телеканала считает, что американскому лидеру следует отказаться от дальнейшей предвыборной борьбы. По его словам, Байден «никогда не оправится» после провала на дебатах. Собеседник также подчеркнул, что ни один из участников кампании не считает, что у нынешнего президента «есть путь».

Как сообщало ИА Регнум, 27 июня в Атланте (американский штат Джорджия) Байден и Трамп встретились на теледебатах, которые прошли в первый раз в рамках текущей кампании по выборам президента США, намеченных на ноябрь 2024 года. Многие сторонники Демократической партии сочли речь действующего президента провальной.

Согласно результатам соцопроса, проведённого институтом изучения общественного мнения YouGov, 72% американцев считают, что Байдену не следует переизбираться.

Портал Axios со ссылкой на свои источники 7 июля сообщил, что представители Демократической партии настаивают на том, чтобы Байден снял свою кандидатуру с выборов главы государства. Отказаться от дальнейшего участия в президентской гонке нынешнего главу белого дома призвал один из крупнейших спонсоров Демократической партии Америки, соучредитель Netflix Рид Хастингс.

Байден заявил о том, что он в силах одержать победу над Трампом на предстоящих президентских выборах. Он также добавил, что откажется от участия в президентской гонке, только если Бог спустится с небес и скажет ему это сделать. 8 июля в письме к представителям Демократической партии в Конгрессе американский лидер заявил о «твёрдом намерении» не выходить из предвыборной гонки.

11 июля издание The New York Times со ссылкой на источники сообщило, что некоторые советники из близкого окружения президента США попытаются убедить его отказаться от участия в выборах.