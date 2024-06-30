Вашингтон, 30 июня, 2024, 20:50 — ИА Регнум. Соцопрос, проведённый институтом изучения общественного мнения YouGov, показал, что 72% американцев выступают за отказ президента США Джо Байдена от переизбрания, сообщил 30 июня телеканал CBS News.

Иван Шилов ИА REGNUM

Согласно исследованию, многие респонденты заявили, что сомневаются в умственных способностях действующего американского лидера. За то, что ему нужно продолжать бороться за второй президентский срок, выступили 27% участников опроса.

На аналогичный вопрос об экс-президенте США Дональде Трампе 49% респондентов заявили, что ему не стоит участвовать в выборах. По мнению 50% опрошенных, бывшему американскому лидеру стоит попытаться вернуться в Белый дом.

Телеканал отметил, что число тех, кто выступает за отказ Байдена избираться, выросло после его дебатов с Трампом. Опрос, опубликованный 9 июня показал, что против его участия в выборах 65% граждан.

В опросе участвовали 1130 зарегистрированных избирателей США, Исследование проводили 28 и 29 июня 2024 года. Погрешность исследования оценили в 4,2%.

Как сообщало ИА Регнум, первые дебаты Байдена и Трампа прошли в ночь на 28 июня по московскому времени. Агентство Bloomberg после этого сообщило, что многие доноры Демократической партии во внутренней переписке стали обсуждать, на кого лучше заменить Байдена на предстоящих выборах.

Новостной сайт Axios 29 июня, ссылаясь на источники, сообщил, что окончательное решение, стоит ли действующему президенту сниматься с выборов, решает «кухонный кабинет», состоящий из его родственников и друзей. В него якобы в том числе входят жена главы государства Джил Байден и его младшая сестра Валери Байден.

Джил Байден 30 июня заявила, что её муж объяснил плохое выступление на дебатах плохим самочувствием. Она добавила, что эти 90 минут, которые длилась публичная дискуссия, не должна перевесить итоги его четырёхлетней работы.