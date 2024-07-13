Вашингтон, 13 июля, 2024, 10:14 — ИА Регнум. Бывший президент США Дональд Трамп пригласил действующего лидера страны Джо Байдену вместе пройти тест на умственные способности. Соответствующее обращение бизнесмен опубликовал в соцсети Truth Social.

Сергей Корсун ИА Регнум

Трамп подчеркнул, что нынешний глава государства должен срочно пройти когнитивный тест.

«И я пойду с ним и тоже пройду его. Впервые мы станем командой, и сделаем это на благо страны», — написал он.

Экс-президент отметил необходимость сделать в будущем обязательной сдачу подобного теста и теста на профпригодность для каждого кандидата на пост главы государства независимо от возраста.

Как сообщало ИА Регнум, очередным поводом для сомнений в умственных способностях Байдена стал ряд оговорок, которые тот допустил на пресс-конференции саммита НАТО. Глава Белого дома сначала назвал своего предшественника и политического оппонента Трампа своим вице-президентом. Затем Байден, приглашая выступить главу киевского режима Владимира Зеленского, неожиданно назвал его именем российского лидера Владимира Путина.

Оговорки и путаница с именами в ходе выступления президента США усилили опасения по поводу его ментального здоровья. Агентство Bloomberg указало, что они вызвали лавину насмешек в интернете, так как политик перепутал двух своих «главных врагов» со своими «главными союзниками». Такие серьёзные ошибки, допущенные Байденом в течение двух часов, усилили опасения по поводу его умственных способностей, в том числе у сторонников.

Американский бизнесмен, мультимиллиардер и основатель компания SpaceX и Tesla Илон Маск поддержал мнение, что пресс-конференция Байдена носила провальный характер.

12 июля появилась информация, что ряд крупных спонсоров Демократической партии заморозили переводы пожертвований на сумму около $90 млн и потребовали от действующего президента США Джо Байдена выйти из предвыборной гонки. В тот же день газета Politico сообщила о попытках стран Евросоюза выйти на контакт с Трампом.