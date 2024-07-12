Вашингтон, 12 июля, 2024, 04:39 — ИА Регнум. Заявление о том, что он в силах одержать победу над Дональдом Трампом на предстоящих президентских выборах сделал действующий глава Белого дома Джозеф Байден 11 июля в ходе пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Вашингтоне.

Иван Шилов ИА Регнум Байден и Трамп

«Я намерен продолжать участие, мне предстоит много работы… Я одолел его (Трампа — ред.) один раз — и я намерен сделать это снова», — указал Байден.

Так американский лидер ответил на вопрос журналиста о том, считает ли он себя в силах одержать победу над своим политическим оппонентом и предшественником Трампом, учитывая всю критику, обрушившуюся на главу Белого дома из-за возраста и состояния здоровья.

Ранее ИА Регнум сообщало, что некоторые советники из близкого окружения президента Соединённых Штатов Америки Байдена попытаются убедить его отказаться от предвыборной кампании. По данным издания The New York Times. ряд высокопоставленных чиновников обеспокоились по поводу кандидатуры Байдена после дебатов с экс-президентом США Трампом, прошедших в Атланте.

Лидер демократического меньшинства в палате представителей конгресса США Хаким Джеффрис заявил, что представители Демократической партии сомневаются в кандидатуре Байдена и намерены донести до него свои опасения. По мнению американского журналиста и экс-ведущего телеканала Fox News Такера Карлсона, демократы заменят Байдена на другого претендента для участия в выборах.

С призывами к Байдену отказаться от участия в выборах ранее выступили также американский актёр Джордж Клуни и писатель Стивен Кинг. При этом сам Байден заявлял, что считает себя лучшим кандидатом на пост главы государства от Демократической партии на предстоящих президентских выборах.