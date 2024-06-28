Атланта, США, 28 июня, 2024, 04:05 — ИА Регнум. Телевизионные дебаты президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа начались в американском городе Атланта (штат Джорджия). Трансляцию ведёт телеканал CNN, который является организатором мероприятия.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден и Дональд Трамп

Это первая публичная встреча политиков в рамках текущей избирательной кампании. Продолжительность мероприятия должна составить 90 минут.

Дебаты проходят без зрителей. В студии находятся только участники, модераторы и операторы.

Как сообщало ИА Регнум, Байден в середине мая согласился принять участие в дебатах с Трампом. При этом действующий глава государства потребовал от организаторов наличия только одного модератора и отсутствия сторонних кандидатов. Кроме того, по условиям Байдена, микрофоны должны автоматически отключаться, когда истекает лимит времени выступающего.

В середине июня Трамп заявил, что во время дебатов Байдену придётся стоять всё время. Республиканец отметил, что изначально телеканал CNN хотел, чтобы оба политика говорили сидя.