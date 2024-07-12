Вашингтон, 12 июля, 2024, 03:01 — ИА Регнум. Некоторые советники из близкого окружения президента Соединённых Штатов Америки Джо Байдена попытаются убедить его отказаться от предвыборной кампании. Об этом со ссылкой на источники 11 июля сообщило издание The New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Байден оказался во всё большей изоляции. Небольшая группа его советников убеждена, что ему придётся принять болезненное, но неизбежное, по их мнению, решение отказаться от своей кампании по переизбранию», — говорится в материале.

Отмечается, что Байден, вероятно, не проинформирован о том, что в его окружении ведутся дискуссии насчёт перспектив его переизбрания. По данным NYT, ряд высокопоставленных чиновников обеспокоились по поводу кандидатуры Байдена после дебатов с экс-президентом США Дональдом Трампом, прошедших в Атланте.

Как передавало ИА Регнум, ранее лидер демократического меньшинства в палате представителей конгресса США Хаким Джеффрис заявил, что представители Демократической партии сомневаются в кандидатуре Байдена и намерены донести до него свои опасения. По мнению американского журналиста и экс-ведущего телеканала Fox News Такера Карлсона, демократы заменят Байдена на другого претендента для участия в выборах.

При этом сам Байден заявлял, что считает себя лучшим кандидатом на пост главы государства от Демократической партии на предстоящих президентских выборах, которые запланированы на 5 ноября.

С призывами к Байдену отказаться от участия в выборах ранее выступили также американский актёр Джордж Клуни и писатель Стивен Кинг. По мнению Дональда Трампа, его политический оппонент не пойдёт выход из предвыборной гонки из-за самолюбия.