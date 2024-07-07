Москва, 7 июля, 2024, 21:20 — ИА Регнум. Представители Демократической партии настаивают на том, чтобы президент США Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов главы государства, пишет 7 июля портал Axios со ссылкой на свои источники.

(сс) The White House

«Быстро растущее число демократов молится и замышляет более земное вмешательство. Они хотят, чтобы все умоляли Байдена отказаться от участия в выборах к пятнице», — говорится в публикации.

Демократы также надеются, отмечается в материале, что призывы не участвовать в президентских выборах прозвучат «от Барака Обамы до лидеров Конгресса».

Ранее американский лидер пояснил, в каком случае выйдет из президентской гонки. По его словам, он откажется от участия в президентской гонке, только если Бог спустится с небес и скажет ему это сделать.

Как передавало ИА Регнум, призывы о снятии кандидатуры Байдена с предстоящих американских выборов стали звучать сразу после теледебатов, которые прошли между ним и экс-главой США Дональдом Трампов 27 июня. Многие сторонники Демократической партии сочли речь действующего президента провальной. Они указали на то, что американский лидер постоянно запинался и путался, отвечая на вопросы.

Сам американский лидер ранее в качестве причины провалившегося выступления на теледебатах назвал международные поездки, которые были у него на протяжении всего месяца. Позднее в интервью радиоведущему из Милуоки Эрлу Инграму признал, что «облажался».