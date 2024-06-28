Москва, 28 июня, 2024, 18:37 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден не смог убедительно выступить во время первых предвыборных дебатов с бывшим американским лидером Дональдом Трампом. Такое мнение 28 июня корреспонденту ИА Регнум высказал руководитель Центра прикладных исследований Института США и Канады РАН Павел Шариков.

Gerald Herbert/AP/TASS Экс-президент США Дональд Трамп и действующий президент США Джо Байден во время дебатов

Дебаты прошли 27 июня в Атланте (штат Джорджия) в студии телеканала CNN.

По словам Шарикова, победа или поражение на любых дебатах — это всегда субъективное мнение, поскольку они не являются голосованием. Однако многие считают, что эти дебаты выиграл Трамп, а Байден проиграл. Президент США выглядел менее убедительно, говорил тихим голосом, запинался, в то время как Трамп был более активен и не выходил за рамки регламента, как это было на предыдущих дебатах, уточнил американист.

«В демократических СМИ и кругах наблюдается некоторая паника. Обозреватель одного из демократических изданий получил звонки и сообщения от демократов, занимающих выборные должности, крупных доноров демократической партии и политических консультантов. Они выразили мнение о том, что Байден должен снять свою кандидатуру или публично объявить о неспособности участвовать в выборах. Демократы считают, что дебаты стали большим провалом и с этим нужно что-то делать. Эти дебаты уникальны и не имеют аналогов в истории США. В стране нет закона или процедуры, которые определяли бы, как поступать с кандидатом, выигравшим праймериз, но не получившим номинацию от партии, если он перестаёт устраивать эту партию», — отметил он.

На этом фоне демократы могут направить все свои усилия на поддержку выборов в Конгресс, чтобы получить большинство в палате представителей и Сенате, добавил Шариков.

По его мнению, наиболее вероятной кандидатурой от Демократической партии на президентских выборах вместо Байдена может стать вице-президент Камала Харрис. Однако нельзя точно сказать, кого именно могут выбрать демократы, так как есть много разных политиков, которые в разной степени известны и популярны. При этом нужно учитывать, что этот человек должен быть абсолютно компромиссным, чтобы иметь возможность победить Трампа на выборах, уточнил американист.

«Если появляется новый кандидат, то, скорее всего, республиканцы через юридические лазейки и суды будут пытаться помешать демократам. В некоторых штатах они могут добиться того, чтобы имя кандидата не было включено в избирательные бюллетени. Однако это, конечно, маловероятно. Но всё, что мы сейчас обсуждаем, касающееся американских выборов, кажется фантастикой, потому что таких прецедентов не было», — добавил он.

Как передавало ИА Регнум, перед началом дебатов оппоненты не стали обмениваться рукопожатиями, как и в 2020 году. Однако тогда это объяснили коронавирусными ограничениями.

Байден, как отметили эксперты, показал самое слабое выступление с тех пор, как Джон Кеннеди и Ричард Никсон впервые провели теледебаты в 1960 году. Его ответы временами становились бессвязными. Общее впечатление усугублялось тем, что, пока Трамп говорил, Байден просто наблюдал за происходящим с приоткрытым ртом.

Байден во время дебатов публично оскорбил Трампа, назвав его «неудачником» и «лузером». Трамп же заявил, что считает американского лидера преступником, совершившим множество «ужасных вещей», и назвал его «маньчжурским кандидатом».

Вице-президент США Камала Харрис заявила, что Байден слабо начал выступление на теледебатах. Она добавила, что контраст между оппонентами был очевиден.

В ходе дебатов Трамп признал, что Украина проигрывает в конфликте с Россией. По его словам, к нынешнему плачевному состоянию Киева привели в том числе провальные решения действующей администрации США.

В свою очередь, Байден заявил, что Россия после победы в спецоперации якобы начнёт угрожать Польше и Белоруссии. По утверждению действующего президента США, Путин якобы хочет восстановить часть зоны влияния СССР.

Выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года.