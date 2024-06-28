Атланта, США, 28 июня, 2024, 05:38 — ИА Регнум. Россия в случае победы над Киевом в специальной военной операции якобы начнёт угрожать Польше и Белоруссии, заявил 27 июня президент США Джо Байден в ходе теледебатов со своим предшественником Дональдом Трампом.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Их встреча проходит в Атланте (штат Джорджия). Байден считает, что президент РФ Владимир Путин будто бы хочет восстановить часть зоны влияния Советского Союза.

«Он (Путин) хочет восстановить то, что было частью Советской империи… Он хочет не просто часть, он хочет всю Украину. Вы думаете, он там остановится? Что, вы думаете, произойдёт с Польшей, когда он возьмёт Украину, что произойдёт с Белоруссией, что произойдет с теми странами НАТО?» — сказал глава Белого дома на мероприятии, которое транслирует телеканал CNN.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что Россия может направить свои войска в Польшу лишь в случае, если Варшава нападёт на РФ. Он уточнил, что Запад пытается запугать своё население якобы существующей российской угрозой.

Путин подчеркнул, что Россия не имеет каких-либо территориальных притязаний в Европе. Он добавил, что такие планы предполагают глобальную войну и противоречат здравому смыслу.