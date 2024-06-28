Атланта, США, 28 июня, 2024, 05:44 — ИА Регнум. Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден рискует стать осуждённым уголовником вслед за своим сыном Хантером, заявил экс-глава Белого дома Дональд Трамп на предвыборных дебатах 27 июня.

ИА Регнум Байден, Трамп

«Его сын — осуждённый уголовник, возможно, он станет осуждённым ещё не раз… Джо, как только покинет офис, рискует стать осуждённым за все те вещи, которые сделал», — указал Трамп в ходе дебатов в студии телеканала CNN.

Трамп подчеркнул, что считает Джо Байдена преступником, совершившим множество «ужасных вещей» за время своего президентства.

Джо Байден, в свою очередь, отреагировал встречными обвинениями и напомнил об уголовных делах в отношении Трампа, в том числе о деле писательницы Джин Кэрролл, обвинившей его в 2019 году в домогательстве. Дональд Трамп и его сторонники неоднократно заявляли, что дела в отношении экс-президента носят политический характер с целью помешать ему участвовать в избирательной кампании.

Как передавало ИА Регнум, 11 июня суд присяжных признал Хантера Байдена виновным в рамках дела о нарушениях при хранении огнестрельного оружия. Окончательный приговор предположительно будет вынесен в октябре, перед президентскими выборами в США. Байден-младший обвиняется в том, что он солгал о неупотреблении каких-либо запрещённых наркотических средств за месяц до приобретения огнестрельного оружия и на момент владения им. Утверждается, что на момент покупки он боролся с наркотической зависимостью. По всем пунктам обвинения сыну президента США грозит до 25 лет тюремного заключения и штраф в размере до 750 тысяч долларов. После решения суда Джо Байден заявил, что не намерен препятствовать обвинительному приговору в отношении своего сына и не собирается даровать ему помилование.