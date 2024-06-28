Нью-Йорк, США, 28 июня, 2024, 08:46 — ИА Регнум. Действующий американский лидер Джо Байден слабо начал выступление на теледебатах со своим оппонентом на предстоящих выборах главы Белого дома бывшим президентом США Дональдом Трампом. Такое мнение в эфире телекомпании CNN высказала вице-президент США Камала Харрис, комментируя появившиеся в американских СМИ сообщения о панике и беспокойстве в Демократической партии после дебатов.

Global Look Press/Kyle Mazza/Keystone Press Agency Дональд Трамп и Джо Байден

Она признала, что поначалу Байден проявлял себя не лучшим образом.

«Это было медленное начало, но сильное завершение. Джо Байден необычайно силён», — заявила Харрис.

Она также добавила, что контраст между выступлениями Байдена и Трампа был очевиден.

Как сообщало ИА Регнум, 27 июня в Атланте (штат Джорджия) стартовали телевизионные дебаты президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа. Перед началом мероприятия оппоненты не стали обмениваться рукопожатиями, как и в 2020 году. Однако тогда это объяснили коронавирусными ограничениями.

Политики начали первые предвыборные дебаты со спора об экономическом состоянии страны. Байден заявил, что администрация Трампа не сделала ничего и после неё остался хаос. Трамп отреагировал встречными обвинениями и заявил, что экономика при Байдене рушится, а рост рынка труда обусловлен созданием рабочих мест, которые заняли нелегальные иммигранты.

В ходе дебатов Байден публично оскорбил Трампа, назвав его «неудачником» и «лузером». В свою очередь Трамп подчеркнул, что считает американского лидера преступником, совершившим множество «ужасных вещей» за время своего президентства. Он также добавил, что Байден рискует стать осуждённым уголовником вслед за своим сыном Хантером.

Кроме того, 45-й президент США обвинил действующего главу государства в получении денег от Китая, назвав его «маньчжурским кандидатом».

В Демократической партии США после выступления Байдена на дебатах началась «агрессивная паника», сообщили источники телеканала CNN. Одни источники на фоне выступления действующего американского лидера говорят о том, что у Демпартии проблемы, а другие подводят итог состоявшихся дебатов в крайне резкой и нелицеприятной форме.

Предвыборный штаб Трампа объявил о его победе над действующим главой Белого дома Джо Байденом в состоявшихся теледебатах. Там заявили, что политик показал лучшее выступление и победу на исторических по размеру аудитории избирателей дебатах, ясно дав понять, как именно он улучшит жизнь каждого американца.

Очередные, 60-е по счету выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года.