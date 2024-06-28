Атланта, США, 28 июня, 2024, 05:04 — ИА Регнум. Действующий президент США Джо Байден публично оскорбил своего предшественника Дональда Трампа во время теледебатов в Атланте в американском штате Джорджия. Трансляцию мероприятия ведёт телеканал CNN.

Андрей Черкасский ИА REGNUM Дональд Трамп и Джо Байден

Глава государства назвал своего соперника на предстоящих президентских выборах «неудачником» и «лузером», напрямую обращаясь к республиканцу.

Это уже не первое оскорбление Байдена в адрес Трампа.

Как сообщало ИА Регнум, в начале февраля действующий президент США за закрытыми дверями обматерил Трампа за его шутки в адрес мужа бывшего спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Газета Politico, комментируя произошедшее, отметила, что подобное поведение противоречит имиджу Байдена, который пытается представить себя как человека, выступающего за снижение уровня жестокости в политике.

В середине мая Байден в ходе своего публичного выступления назвал Трампа «неудачником», у которого есть «проблемы». При этом в марте Байден не исключил, что Трамп может вернуться в президентское кресло и сменить его на посту президента, если американцы сделают такой выбор.