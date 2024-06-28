Атланта, США, 28 июня, 2024, 06:09 — ИА Регнум. Украина проигрывает в военном конфликте с Россией. С таким утверждением выступил экс-президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп на предвыборных дебатах с действующим главой государства Джо Байденом.

Иван Шилов ИА Регнум Дональд Трамп

«Украина не побеждает… У них заканчиваются люди, заканчиваются солдаты. Они потеряли очень много людей», — заявил Трамп, добавив, что Вооружённые силы России способны занять всю территорию Украины.

Он также выразил уверенность, что текущее плачевное состояние Киева связано в том числе с провальными решениями Байдена.

При этом ходе дебатов Дональд Трамп заявил, что считает неприемлемыми условия президента России Владимира Путина по урегулированию конфликта на Украине. Согласно мирной инициативе главы российского государства, переговоры возобновятся в случае вывода украинских войск с территории новых регионов и отказа Киева от вступления в НАТО. Условия для возобновления мирных переговоров по Украине глава государства озвучил 14 июня на встрече с руководством Министерства иностранных дел.

Также экс-глава Белого дома посчитал, что Россия не начала бы специальную военную операцию на Украине, если бы Джо Байден пользовался уважением российского руководства. По словам Трампа, в случае победы на президентских выборах он намерен добиться решения конфликта на Украине ещё до официального вступления в должность.

Байден, отвечая на обвинения своего предшественника, заявил, что Россия в случае победы в конфликте на Украине якобы начнёт угрожать Польше и Белоруссии. Напомним, что в феврале Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что РФ может направить свои войска в Польшу только в том случае, если Варшава нападёт на РФ. Он уточнил, что Запад пытается запугать своё население якобы существующей российской угрозой.

Как сообщало ИА Регнум, первые предвыборные дебаты Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа стартовали 27 июня в Атланте (штат Джорджия) в студии телеканала CNN. Перед началом мероприятия оппоненты не стали обмениваться рукопожатиями, как и в 2020 году. Однако тогда это объяснили коронавирусными ограничениями.