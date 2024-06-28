Вашингтон, 28 июня, 2024, 11:23 — ИА Регнум. Глава Белого дома демократ Джо Байден и его оппонент, экс-президент США республиканец Дональд Трамп не пожали друг другу руки перед дебатами в студии телеканала CNN.

Global Look Press/Artem Priakhin/Keystone Press Agency

Последние дебаты претендентов на пост президента страны проводились в 2020 году. Тогда оппоненты не стали обмениваться рукопожатием из-за коронавирусных ограничений.

Некоторые официальные лица отметили, что 78-летний Трамп выглядел более энергичным, чем 81-летний Байден, и говорил увереннее. При этом, по данным телеканала, очень слабое выступление Байдена заставило демократов серьёзно задуматься, могут ли опасения по поводу возраста действующего главы быть обоснованными. Разочарование и тревогу из-за выступления Байдена также выразили иностранные дипломаты и официальные лица.

Кроме того, представители и спонсоры Демократической партии назвали выступление Байдена невыразительным и бессвязным. По сообщениям СМИ, они даже задумались о замене кандидата на предстоящих президентских выборах.

Байден, как отметили эксперты, показал самое слабое выступление с тех пор, как Джон Кеннеди и Ричард Никсон впервые провели теледебаты в 1960 году. Голос Байдена был слабым, иногда сводился к шёпоту. Его ответы временами становились бессвязными. Общее впечатление усугублялось тем, что пока Трамп говорил, Байден просто наблюдал за происходящим с приоткрытым ртом.

Как сообщало ИА Регнум, 27 июня в Атланте стартовали телевизионные дебаты президента Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа. Политики начали дебаты со спора об экономическом состоянии страны. Байден заявил, что администрация Трампа не сделала ничего и после неё остался хаос. Трамп отреагировал встречными обвинениями, указав на проблему с нелегальной иммиграцией.

Байден во время дебатов публично оскорбил Трампа, назвав его «неудачником» и «лузером». Трамп же заявил, что считает американского лидера преступником, совершившим множество «ужасных вещей», и назвал его «маньчжурским кандидатом».

Вице-президент США Камала Харрис заявила, что Байден слабо начал выступление на теледебатах. Она добавила, что контраст между оппонентами был очевиден.

Выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года.